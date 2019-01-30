У Киева нет ни сил, ни средств, чтобы расколоть Россию изнутри — мнение

Симферополь, , 14:41 — REGNUM Национально-территориальный сепаратизм является постоянной миной под единством Российской Федерации, но у Киева не хватит ни сил, ни средств, чтобы разыграть эту карту. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 января заявил директор Института свободы Фёдор Бирюков, комментируя заявления украинских властей о поддержке центробежных сил внутри РФ.

«Эта карта активно разыгрывалась в позднем СССР, а после его распада уже и в Российской Федерации. Самым трагическим результатом стали две чеченские войны, всплеск этно-терроризма в Москве и других городах. В дальнейшем федеральная власть с большим трудом, но смогла переломить сепаратистские тенденции, «запечатать» их, но не искоренить совсем. И сегодня некоторые национальные республики РФ, в первую очередь Татария и ряд субъектов Северо-Кавказского федерального округа, являются потенциальными плацдармами для перезапуска разрешительных сепаратистских проектов», — отметил специалист. Также, по его словам, подобные настроения присутствуют в Сибири и Калининграде.

«Федеральное агентство по делам национальностей прямо заявляет, что одной из проблем государственной национальной политики РФ является «региональный патриотизм», то есть психологическая оторванность жителей многих регионов от общероссийского гражданского контекста, что при надлежащих усилиях легко превратить в агрессивный национал-сепаратизм. Так что да, гипотетически угроза сепаратизма для РФ присутствует. И Киев в своих пропагандистских целях будет её использовать. Но вряд ли украинские власти в реальности смогут качнуть ситуацию в России в этом направлении, у Киева не хватит на это ни средств, ни сил», — уверен Фёдор Бирюков.

Как сообщало ИА REGNUM, глава комитета по иностранным делам Верховной рады Украины Анна Гопко заявила, что Киев намерен работать на раскол России через поддержку сепаратизма, демонстрируя коренным народам РФ собственный путь к так называемой свободе.

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