Власти Индии обвинили главу Бенгалии в противодействии закону о гражданстве

Нью-Дели, , 16:47 — REGNUM Президент правящей «Индийской народной партии» («Бхаратия джаната парти» или БДП) Амит Шах обвинил главного министра штата Западная Бенгалия Мамату Банерджи в противодействии принятию закона о гражданстве. Об этом сообщило индийское новостное издание «Патрика».

Амит Шах, выступая на митинге в штате Западная Бенгалия 29 января, заявил, что местное руководство готово принять мьянманских беженцев рохинджа, однако выступает против упрощения процедуры получения гражданства Индии жителями соседней Бангладеш. Президент БДП обвинил Мамату Банерджи в лицемерии и призвал население мудро распорядиться своими голосами на предстоящих парламентских выборах в апреле-мае 2019 года. По словам Амита Шаха, лишь «Бхаратия джаната парти» поможет народу штата осуществить мечты о «золотой Бенгалии».

Напомним, что закон о гражданстве позволит пакистанским, афганским и бангладешским беженцам из числа религиозных меньшинств получать гражданство Индии в упрощённом порядке. Законопроект был принят нижней палатой парламента Индии 8 января. Ожидается, что он будет представлен в верхней палате парламента на краткой «бюджетной сессии» с 31 января по 13 февраля. Новый законопроект вызвал бурю протестов на северо-востоке Индии, где проблема нелегальной миграции из соседней Бангладеш стоит наиболее остро.