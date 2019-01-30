Депутат Верховной рады подала сигнал «спящим» агентам внутри РФ?

Москва, , 15:41 — REGNUM МИД РФ не должен оставлять без внимания слова руководителя комитета Верховной рады по иностранным делам Анны Гопко, которая от лица Украины пообещала поддерживать сепаратистские настроения внутри РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог Олег Матвейчев.

«Безумие здесь присутствует, но поскольку это говорят люди официальные и уполномоченные, то вполне возможно, что со стороны нашего МИДа должны последовать определённые заявления о недопустимости вмешательства во внутренние дела РФ и санкции в отношении этого человека и других, кто делал подобные заявления, — сказал он. — Как минимум это могут быть всевозможные недопуски на территорию РФ и иные санкции более жёсткого вида».

При этом эксперт согласился с тем, что Украине не хватит сил для того, чтобы разжечь в РФ сепаратистские настроения.

«Мощей у них не хватит, но это определённый сигнал нашим всевозможным спящим агентам, которые тут присутствуют и любят разжигать межнациональную рознь», — уточнил политолог.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению директора института региональных проблем Дмитрия Журавлёва, намерения Украины усилить деятельность в направлении разжигания сепаратистских настроений в ряде субъектов РФ не представляют собой крупной угрозы для политической стабильности России, и никаких принципиально новых инструментов российским властям для предотвращения негативных последствий в связи с этим не требуется.

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