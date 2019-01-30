Лавров: новая боеголовка США повышает риск ядерной войны

Москва, , 14:47 — REGNUM Выпуск американской боеголовки W76−2 снижает порог применения ядерного оружия и увеличивает угрозу ядерного конфликта. Об этом заявил 30 января на пресс-конференции глава МИД России Сергей Лавров.

Он напомнил, что еще в 2018 году Россия выразила серьезную озабоченность из-за разработки в США подобных боеприпасов малой мощности. Теперь речь идет о практических действиях, что, несомненно, не делает безопаснее современный мир.

Лавров добавил, что Россия сейчас ждет реакции европейских стран на производство США ядерной боеголовки W76−2.

Как сообщало ИА REGNUM, о начале производства в США первой партии новых ядерных боеголовок малой мощности W76−2 стало известно 29 января. В Совете Федерации РФ отметили, что речь может идти о производстве ядерного оружия свыше квоты.

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