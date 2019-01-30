В афганской провинции Кандагар ликвидировано 19 боевиков

Кандагар, Афганистан, , 18:05 — REGNUM Начальник полиции провинции Кандагар (столица провинции — г. Кандагар) заявил, что на территории этого региона в результате операции, проведённой Национальными силами безопасности и обороны Афганистана, было ликвидировано по меньшей мере 19 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще 11 получили ранения.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», Национальные силы безопасности и обороны нанесли авиационные удары по позициям талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории уезда Спин-Болдак провинции Кандагар.

Согласно информации из местных источников, авиационные удары были нанесены по тренировочному лагерю движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В результате операции был уничтожен как сам лагерь, так и все хранящееся там вооружение.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали вышеупомянутую информацию.