Среда, 30 Января 2019 года
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В афганской провинции Кандагар ликвидировано 19 боевиков

Политика

Операция по уничтожению боевиков была проведена Национальными силами безопасности и обороны Афганистана

Кандагар, Афганистан, 30 января 2019, 18:05 — REGNUM  Начальник полиции провинции Кандагар (столица провинции — г. Кандагар) заявил, что на территории этого региона в результате операции, проведённой Национальными силами безопасности и обороны Афганистана, было ликвидировано по меньшей мере 19 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще 11 получили ранения.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», Национальные силы безопасности и обороны нанесли авиационные удары по позициям талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории уезда Спин-Болдак провинции Кандагар.

Согласно информации из местных источников, авиационные удары были нанесены по тренировочному лагерю движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В результате операции был уничтожен как сам лагерь, так и все хранящееся там вооружение.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали вышеупомянутую информацию.

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Зарубежная хроника
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