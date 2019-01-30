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Представитель США по Афганистану встретился с президентом Гани

Политика

Залмай Халилзад рассказал главе Афганистана о результатах последних переговоров с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в столице Катара Дохе

Кабул, 30 января 2019, 16:28 — REGNUM  Администрация президента Исламской Республики Афганистан Ашрафа Гани опубликовала официальное заявление, согласно которому Специальный представитель США по вопросам национального примирения в Афганистане Залмай Халилзад встретился с главой Афганистана.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», в ходе встречи специальный представитель США представил Ашрафу Гани результаты последних переговоров с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в столице Катара Дохе.

Залмай Халилзад заверил, что будущее политическое устройство Афганистана и формирование переходного правительства не обсуждались в ходе переговоров с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Специальный представитель сказал, что его главной целью является оказание содействия организации прямых переговоров между движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и афганским правительством.

Залмай Халилзад также сообщил, что в рамках встречи с представителями талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обсуждалось возможное соглашение о режиме прекращения огня, однако добиться существенного прогресса по этому вопросу пока не удалось.

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Зарубежная хроника
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