Представитель США по Афганистану встретился с президентом Гани

Кабул, , 16:28 — REGNUM Администрация президента Исламской Республики Афганистан Ашрафа Гани опубликовала официальное заявление, согласно которому Специальный представитель США по вопросам национального примирения в Афганистане Залмай Халилзад встретился с главой Афганистана.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», в ходе встречи специальный представитель США представил Ашрафу Гани результаты последних переговоров с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в столице Катара Дохе.

Залмай Халилзад заверил, что будущее политическое устройство Афганистана и формирование переходного правительства не обсуждались в ходе переговоров с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Специальный представитель сказал, что его главной целью является оказание содействия организации прямых переговоров между движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и афганским правительством.

Залмай Халилзад также сообщил, что в рамках встречи с представителями талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обсуждалось возможное соглашение о режиме прекращения огня, однако добиться существенного прогресса по этому вопросу пока не удалось.