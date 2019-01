МИД Грузии обсуждает с Канадой расширение действия «списка Магнитского»

Тбилиси, , 14:36 — REGNUM Канада распространит «список Магнитского» и на действия России против Грузии, Украины и Молдавии, сообщает 30 января МИД Грузии. По информации министерства, подобные санкции предусматривает утвержденная комитетом парламента Канады резолюция «о вызовах безопасности, стоящих перед Грузией, Украиной и Молдавией и вытекающих» из «агрессии России» («Responding to Russian Aggression Against Ukraine, Moldova and Georgia in The Black Sea Region»).

«Агрессивными действиями России» в документе указаны «война России против Грузии и незаконная оккупация Абхазии и Цхинвальского региона в 2008 году, незаконная аннексия Крыма в 2014 году, участие в военных действиях в Восточной Украине с 2014 года и военные действия у восточных границ НАТО».

В резолютивной части отчета комитет по обороне дает рекомендации правительству Канады. В частности, советует содействовать парламентскому диалогу с Грузией, Украиной и Молдавией, распространить предусмотренные законом «О восстановлении справедливости в отношении жертв коррумпированных зарубежных правительств» санкции на лиц, обвиняемых в «агрессии против Грузии, Украины и Молдавии», начать работу над оформлением с Грузией и Молдавией соглашения о сотрудничестве в сфере обороны в ответ на действия России «лоббировать рост включенности НАТО в Черноморском регионе». Канадские законодатели также рекомендуют своему правительству поддержать устремления Грузии, Украины и Молдавии стать членами НАТО.

В Тбилиси уже расценили эту резолюцию как выражение поддержки Грузии и выразили готовность тесного сотрудничества для практической реализации отраженных в ней вопросов.

«Отчет комитета — это выражение однозначной поддержки канадским парламентом Грузии. Особенно важно, что вместе с поддержкой интеграции Грузии в НАТО, углубления двустороннегт сотрудничества и активизации на Черном море в резолюции речь идет о распространении «акта Магнитского» на тех лиц, которые обвиняются в агрессивных действиях против Грузии. Грузинская сторона, посольство Грузии в Оттаве продолжат работу как с правительством Канады, так и с парламентом, с целью практической реализации отраженных в отчете комитета по обороне вопросов», — подчеркнули в МИД Грузии.