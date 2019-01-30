Президент Афганистана призвал талибов* к прямым переговорам

Кабул, , 15:18 — REGNUM Во время обращения к нации президент Исламской Республики Афганистан Ашраф Гани призвал движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вступить в прямые переговоры с правительством страны.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», Ашраф Гани заверил афганский народ, что его интересы не будут принесены в жертву миру, а суверенитет страны будет сохранен.

Президент Афганистана также сказал, что сейчас движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) может либо действовать в интересах афганского народа, либо стать инструментом в руках других стран.

Ашраф Гани заявил, что афганское правительство твердо намерено положить конец войне, продолжающейся в Афганистане в течение сорока лет.

Президент также высказался по поводу возможного вывода войск США из Афганистана. Он заявил, что рано или поздно американские солдаты вернутся на родину, но сейчас страна нуждается в силах международной коалиции.