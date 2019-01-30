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Пескову неизвестно о письмах осужденных на Украине граждан РФ

Политика

Российских граждан задержали на Украине за участие в войне в Донбассе

Москва, 30 января 2019, 14:34 — REGNUM  Письма от 22 российских граждан, осужденных Киевом за войну в Донбассе, в Кремле не получали. Об этом сообщил 30 января журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков пояснил, что не располагает информацией о поступлении таких писем в Кремль, «во внутренних базах» он их не видел. Представитель Кремля заверил, что проверит, поступали ли такие обращения по каким-либо каналам.

Ранее в СМИ появилась публикация об обращении 22 заключенных к президенту России. Российские граждане, задержанные украинскими властями за участие в вооружённом конфликте в Донбассе, просят обменять их на украинских заключенных в России. Утверждалось также, что Киев со своей стороны готов к процедуре обмена.

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Война в Донбассе
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