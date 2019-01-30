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Генсек ООН предложил новую кандидатуру главы миссии наблюдателей в Йемене

Политика

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предложил новую кандидатуру на пост главы миссии наблюдателей в Йемене, где уже несколько лет идет гражданская война

Сана, 30 января 2019, 15:27 — REGNUM  29 января Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предложил новую кандидатуру на пост главы миссии наблюдателей в Йемене. Как сообщает арабоязычный новостной телеканал «Al Arabia», базирующийся в ОАЭ, отставного нидерландского генерала Патрика Каммаерта заменит датский генерал в отставке Мишель Лоллесгаард.

Ранее Каммаерт заявил о своем намерении покинуть пост главы миссии наблюдателей в Йемене. Дипломат продолжит свою работу до того момента, пока новая кандидатура на этот пост не будет утверждена.

Источник добавляет, что отношения между Каммаертом, сторонами конфликта в Йемене и спецпосланником ООН по Йемену Мартином Гриффитсом были напряженными.

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Зарубежная хроника
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