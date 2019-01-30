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Испания откроет двери для беженцев из Венесуэлы — СМИ

Политика

В прошлом году власти игнорировали обращения от венесуэльцев с просьбой о предоставлении убежища

Мадрид, 30 января 2019, 14:37 — REGNUM  Правительство Испании предоставит гражданам Венесуэлы право проживания в Испании в течение года по гуманитарным соображениям. Соответствующее решение было принято советом министров Испании 29 января, пишет газета ABC.

Срок легального пребывания венесуэльцев в Испании можно будет продлевать. Как уверяют в министерстве внутренних дел страны, каждый индивидуальный случай будет изучен, и временное разрешение обеспечит доступ граждан Венесуэлы к медицинским услугам и трудоустройству.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре прошлого года испанский омбудсмен выразил беспокойство о судьбе беженцев из Венесуэлы: за 8 месяцев испанские службы получили более 25 тыс. заявлений о предоставлении убежища, но одобрены были только 3 обращения.

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Политическая жизнь Испании
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