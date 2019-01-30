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Братья-мусульмане призвали к свержению власти военных в Египте

Политика

Братья-мусульмане в Египте призвали все политические силы страны объединиться с целью свержения власти военных и освобождения политических заключенных

Каир, 30 января 2019, 15:04 — REGNUM  Религиозно-политическая организация «Братья-мусульмане» призвала все политические силы страны объединить усилия и создать единый фронт оппозиции с целью свержения власти военных в Египте.

Как сообщает международная телекомпания «Al Jazeera» со штаб-квартирой в Дохе, запрещенная в Египте организация призывает не только расправиться с бесчинством военных в стране, но и освободить политических заключенных, число которых достигло 60 тысяч.

«Братья-мусульмане» призвали сформовать единый фронт оппозиции за рубежом, полагая, что ее представители возьмут в свои руки управление конституционным аппаратом и будут оказывать помощь тем, кто находится на стороне оппозиции в Египте.

В своих антиправительственных речах организация апеллирует к статьям основного закона Египта, которые призваны обеспечить уважение прав и свобод граждан, а также независимость судебной власти.

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Зарубежная хроника
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