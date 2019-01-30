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Ряд политиков во Франции против репатриации французских джихадистов — СМИ

Политика

«Репатриация джихадистов – безответственный акт правительства, который ставит под угрозу всю Францию»

Париж, 30 января 2019, 14:41 — REGNUM  Член Европарламента от французской партии «Национальное объединение» Николас Бэй заявил, что «ничто не оправдывает» возвращение французских джихадистов, задержанных в лагерях в Сирии, на родину, сообщает Le Figaro.

«Благодаря их взаимодействию с боевиками, которые объявили нашей стране войну, совершив несправедливые нападения во Франции, эти джихадисты сознательно решили порвать со своей страной, и ничто это не оправдывает», — заявил Николас Бэй.

«Вместо того, чтобы готовиться к их возвращению, правительство должно сделать все возможное, чтобы помешать им вернуться на территорию нашей страны», — добавил он.

Глава партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен ранее заявила: «Они — джихадисты, поэтому они больше не должны быть французами».

Председатель другой партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян тоже выступил против возвращения французских джихадистов во Францию.

«Репатриация джихадистов — безответственный акт правительства, который ставит под угрозу всю Францию. Все вовлеченные лица добровольно отправились в Сирию, чтобы служить боевикам, и должны быть приговорены за измену», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МВД Франции Кристоф Кастанер заверил, что все джихадисты, которые вернутся во Францию, «будут подвергнуты судебному преследованию».

Читайте ранее в этом сюжете: Французские джихадисты в Сирии могут быть репатриированы во Францию — СМИ

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Политическая жизнь Франции
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