Украина — на переднем крае новой «холодной войны» с Россией: мнение

Москва, , 14:30 — REGNUM Заявление главы комитета по иностранным делам Верховной рады Украины Анны Гопко о том, что Украина намерена работать на раскол России не назовешь сенсационным или неожиданным. Украина уже давно является политическим проектом США. И за любыми действиями Киева стоят внешние силы, которые пытаются оказывать активное влияние на то или иное событие в стране, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры политологи РЭУ им. Г.В.Плеханова Олег Глазунов.

«Для США Украина является страной находящейся на переднем крае новой «холодной войны» с Россией. Запад пока не готов к открытому военному противостоянию, поэтому использует для этих целей Киев. Поскольку методы «холодной» войны основываются на идеологических, психологических, экономических и других факторах. Значит первым шагом Украины должна стать дестабилизация ситуации внутри России.

Этим и объясняется пристальное внимание украинских и западных СМИ к любым происшествиям или акциям недовольства в РФ. И не случайно в украинских медиа была попытка обвинить ФСБ во взрыве в жилом доме в Магнитогорске или создать фактор недовольства после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня», — считает эксперт.

Сегодня на повестке дня США стоит задача расшатать ситуацию в России так, чтобы она не выдержала и рухнула как СССР. Для этих целей будут активно использоваться возможности Украины. Поэтому не исключено появления в 2019 году новых провокаций против России, подобных инциденту в Керченском заливе.

По его мнению, с помощью украинской диаспоры и спецслужб Киев будет пытаться создавать очаги напряженности в Крыму и исламских республиках РФ. И не случайно на украинском сайте госзакупок был размещен тендер на 1,6 млн грн. на проведение исследования «Социокультурная сегментация населения ЮФО РФ».

«В обмен на конфронтацию с Россией Украина будет требовать от Запада значительного финансирования и гарантий вступления в НАТО. В этой ситуации Россия должна показать твердость и жесткость в пресечении любых провокаций со стороны Киева. Показать в этой ситуации слабость или неуверенность категорически нельзя», — высказал свое мнение Глазунов.

Как сообщало ИА REGNUM, глава комитета по иностранным делам Верховной рады Украины Анна Гопко заявила о намерениях способствовать расколу России. По ее словам, надо «призвать Европу и мир обратить внимание на нарушение свободы слова, национальных и гражданских прав народов, которые Россия пытается ассимилировать». Речь идет о Татарии, Башкирии, Туве, Карелии, Чувашии, Марий Эл, регионах Северного Кавказа и Кубани.

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