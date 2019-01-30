Власти Петербурга возьмут под контроль перепланировку нежилых помещений

Санкт-Петербург, , 14:31 — REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга на своем заседании 30 января приняло в первом чтении законопроект, который позволит органам исполнительной власти согласовывать перепланировку нежилых помещений в многоквартирных домах. До сих пор у городских властей не было соответствующих полномочий, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как отметил автор законопроекта, лидер фракции «Единая Россия» Александр Тетердинко, в деле согласований перепланировки квартир в жилых домах существовал законодательный пробел.

«Этим занимались межведомственные комиссии при районных администрациях. Что касается перепланировки нежилых помещений, такой обязанности в законодательстве установлено не было. Это приводило к различным неприятным ситуациям, когда собственники офисов, кафе и ресторанов на первых этажах делали несогласованную перепланировку, сносили несущие конструкции, в результате чего жилой дом шел трещинами», — отметил Александр Тетердинко.

Новым документом предлагается внести поправки в городской закон «О жилищной политике Санкт-Петербурга» и предоставить правительству города полномочия по согласованию перепланировки в нежилых помещениях многоквартирных домов.

Тем самым, считают авторы законопроекта, вопрос перепланировки нежилых помещений будет введен в рамки правового поля.

Законопроект планируется принять в окончательной редакции до конца февраля текущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Заксобрание Петербурга просило прежнего губернатора Георгия Полтавченко лично проконтролировать ситуацию с многочисленными случаями перевода и перепланировки жилых помещений вблизи строящихся станций метрополитена и наложить на них мораторий.

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