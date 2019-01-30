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Матвиенко: Арашуков действительно пытался подняться и уйти с заседания

Политика

Задержан член Совфеда

Москва, 30 января 2019, 14:22 — REGNUM  Спикер Совфеда Валентина Матвиенко подтвердила тот факт, что сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков попытался покинуть зал заседаний, передает корреспондент ИА REGNUM 30 января.

«Он пытался, действительно, так и было, он пытался подняться наверх и уйти с заседания. Я сказала ему, чтобы он сел на место, потому что по действующим правилам, регламенту он имел право выступить и дать свои пояснения», — сказала Матвиенко журналистам.

После того как сенатор вернулся на свое место, она предложила ему взять слово, для того чтобы дать пояснение.

«Он от этой возможности отказался. Это тоже его право», — указала спикер Совфеда.

Сегодня, 30 января, был задержан по подозрению в причастности к убийствам и другим преступлениям сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков. Его отца, депутата Народного собрания Карачаево-Черкесии, советника генерального директора компании «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова подозревают в причастности к хищению газа на сумму более 30 млрд рублей.

Следователями СК России совместно с сотрудниками ФСБ проводятся масштабные следственные действия в Москве, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Махачкале, Невинномысске, Буденновске, Астрахани и других городах. Устанавливаются другие эпизоды преступной деятельности фигурантов.

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