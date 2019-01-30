В Кремле прокомментировали информационные вбросы по взрыву в Магнитогорске

Москва, , 14:22 — REGNUM В Кремле призывают аккуратно относиться к информационным вбросам, в частности, касающимся таких трагедий, как произошедший взрыв газа в Магнитогорске. Об этом 30 января заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы все слышали сообщения специальных служб и следственных органов. Поэтому здесь нужно весьма и весьма аккуратно относиться к различным информационным вбросам», — подчеркнул официальный представитель Кремля, комментируя вопрос о вероятности связи взрыва газа и взрыва маршрутки.

Также Песков подчеркнул, что решение о расселении жильцов пострадавшего от взрыва многоквартирного дома президент РФ Владимир Путин принимал лично.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января президент России Владимир Путин поручил губернатору Челябинской области Борису Дубровскому расселить дом, пострадавший 31 декабря при взрыве газа в Магнитогорске.

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