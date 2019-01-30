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Тимошенко пообещала вдвое повысить пенсию на Украине за счёт реформ

Политика

Каждому человеку нужно открыть счёт в банке, а банку разрешить играть деньгами вкладчиков на бирже

Чернигов, Украина, 30 января 2019, 14:28 — REGNUM  Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко заявила, что создание персонифицированной пенсионной системы в стране позволит увеличить пенсию минимум в два раза. Об этом она заявила во время встречи с работниками Черниговского хлебокомбината, сообщило 30 января издание «Апостроф».

По её мнению, солидарная пенсионная система не эффективна, поскольку люди не знают, какая сумма была накоплена ими в течение жизни, были ли эти пенсии проиндексированы или нет.

Тимошенко также предложила создать новую пенсионную систему:

«В государственном банке откроется счет и все взносы делаются на частный пенсионный счет человека. Насчитывается депозит, эти деньги индексируются, а если банк купил ценные бумаги, то человеку начисляются дивиденды».

Такая система позволит как минимум вдвое повысить пенсии, считает политик. Она также отметила, что закон о пенсионной реформе уже разработан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Юлия Тимошенко пообещала вдвое снизить цену на газ для населения Украины за счёт продажи газа украинской добычи по внутренним, а не мировым ценам.

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