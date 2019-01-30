Песков прокомментировал «попытку» вывезти 20 т золота из Венесуэлы в Россию

Москва, , 14:20 — REGNUM Обвинения, выдвинутые Москве депутатом Национальной ассамблеи Венесуэлы Хосе Герра, в попытке вывезти из страны в Россию 20 т золота не имеют под собой оснований. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Нет такой информации», — сказал официальный представитель Кремля, добавив, что «сейчас нужно очень аккуратно относиться к разным уткам».

Песков отметил, что Россия категорически против вмешательства во внутренние дела этой латиноамериканской страны каких-либо третьих государств, при этом готова помогать в урегулировании ситуации в Венесуэле.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января в Twitter Национальной ассамблеи Венесуэлы, состоящей в основном из противников действующего президента Николаса Мадуро, появилось сообщение о том, что Россия якобы пытается вывезти из страны хранящееся в национальном банке золото. Информацию о намерении отправить в Москву около 20 тонн золота парламентарии, как утверждается, получили от сотрудников Банка Венесуэлы. Сделать это планировалось на прилетевшем из Москвы самолёте.

Ранее сообщалось о вылете в Венесуэлу из московского аэропорта «Внуково» лайнера авиакомпании Nordwind вместимостью 500 человек. Однако пассажиров на нём не было.

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