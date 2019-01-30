Об угрозе раскола: «Не лучший пример соседа стараться расчленять общество»

Оренбург, , 15:04 — REGNUM «Направление, которое начали прорабатывать в комитете», где работает депутат Верховной рады Украины Анна Гопко, крайне сумбурное, и это по меньшей мере. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил оренбургский журналист и политический обозреватель Дмитрий Урбанович, комментируя заявления украинского политика о «солидарности» с коренными народами Российской Федерации.

По его мнению, с одной стороны, понятно стремление ответить по принципу «вы нас раскалываете — так и мы вас тоже». С другой — такого рода «высказывание солидарности коренным народам Российской Федерации» к здравому смыслу имеет довольно косвенное отношение.

Напомним, глава парламентского комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко заявила, что последние три месяца в комитете начали прорабатывать ещё одно внешнеполитическое направление — это высказывание солидарности коренным народам Российской Федерации.

«Мы призвали Европу и мир обратить внимание на нарушение свободы слова, национальных и гражданских прав этих народов, которые Россия пытается ассимилировать. А это более 20 миллионов людей — Татарстан, Башкортостан, Тува, Карелия, Чувашия, Республика Марий Эл, республики Северного Кавказа, Кубань…» — сказала украинский политик.

«Нарушение свободы слова, национальных и гражданских прав действующим режимом происходит отнюдь не только в отношении этих народов, «которые Россия пытается ассимилировать», но и всех прочих, в равной степени. Да того же русского населения — с ним комитет Рады не солидарен? Или «москалей» не жалко? Татары, башкиры, чуваши, марийцы, кубанцы вроде как ассимилировались немало столетий назад и «разассимилироваться» пока что желания острого не высказывают», — отметил в своём комментарии оренбургский политический обозреватель.

По мнению Урбановича, сторонникам метода «око за око» надо учесть, что в ответ на заявление украинского политика и возможные дальнейшие действия Россия может защищаться, и хорошо, если это не выразится в силовых действиях, поскольку военные возможности стран по-прежнему не сопоставимы.

По словам Гопко, Украина должна быть готова к тому, чтобы во время краха «кремлёвского режима» посылать чёткий сигнал народам, которые «Россия пытается ассимилировать», о том, что Украина «прошла путь свободы» и будет «поддерживать» эти народы. В этом проявляется субъектность Украины, когда она демонстрирует «солидарность с теми, кто подвержен притеснениям в России».

«Украина прошла свой путь свободы, это так, но до окончательной свободы ей (как и России) еще двигаться и двигаться. А демонстрировать солидарность с теми, кто подвержен притеснениям в России, лучше всё-таки каким-нибудь иным способом, чем, по не лучшему примеру славянского соседа, стараться расчленять его общество», — резюмировал Дмитрий Урбанович.