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В Кремле опровергли информацию о вывозе золота из Венесуэлы в РФ

Политика

«Нужно аккуратно относиться к разным уткам»

Москва, 30 января 2019, 14:16 — REGNUM  Обвинения оппозиции Венесуэлы в попытке вывезти в Россию 20 тонн золота являются «уткой», заявил 30 января пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет такой информации, — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос. — Сейчас нужно аккуратно относиться к разным уткам и так далее».

Напомним, ранее национальная ассамблея Венесуэлы, состоящая в основном из противников действующего президента Николаса Мадуро, опубликовала на своей странице в Twitter сообщение, в котором заподозрила Россию в попытке вывезти из страны хранящееся в национальном банке золото.

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