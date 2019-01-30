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Растет количество провокаций США в Тайваньском проливе

Политика

США демонстрируют «приверженность свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону»

Тайбэй, 30 января 2019, 14:12 — REGNUM  Китайское ежедневное издание Global Times опубликовало статью о провокациях ВМС США в Тайваньском проливе. Эсминец управляемого ракетного оружия McCampbell и корабль снабжения топливом Walter S. Diehl прошли через Тайваньский пролив 25 января.

Издание отмечает, что это первый случай прохода кораблей ВМС США в 2019 году и уже третий с октября 2018 года. Частота таких транзитов американских кораблей увеличивается, подчеркивает Global Times.

США утверждают, что подобный транзит «демонстрирует приверженность США свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону».

По мнению Китая, отстаивание Соединенными Штатами так называемой свободы мореплавания только усиливает напряженность в Тайваньском проливе и Южно-Китайском море и ведет к региональной геополитической турбулентности. КНР считает остров Тайвань частью Китая и Тайваньский пролив своими внутренними водами.

На днях китайские военные продемонстрировали запуск баллистической ракеты средней дальности DF-26. Ранее минобороны КНР отмечало, что данная ракета может поражать не только неподвижные цели на суше, но и движущиеся цели на море, крупные и средние корабли. ИА REGNUM ранее сообщало об этом.

КНР уже накопила значительный ракетный потенциал для сдерживания США у своих границ, но вряд ли страны в ближайшее время пойдут на серьезную конфронтацию в военной сфере с учетом наличия у обеих сторон ядерного оружия. Пока же китайцы ограничиваются только тем, что наблюдают за проходом кораблей США, а китайские СМИ размещают критические статьи по данному поводу.

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Китайско-американские отношения
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