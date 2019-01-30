Сага о Brexit – дурной пример для подражания: мнение

Москва, , 14:10 — REGNUM В Великобритании решение Палаты общин, проголосовавшей за отказ переноса срока Brexit, не является обязательным для выполнения правительством Терезы Мэй. В связи с чем пожелания парламентариев не будут являться основанием для новых переговоров с ЕС. Брюссель так же выступает против пересмотра заключенного ранее соглашения, но готов к дальнейшим консультациям, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов.

«Если же смотреть на историю с Brexit в разрезе фондовых рынков, то сага по выходу Британии из ЕС уже не оказывает на них сильного влияния, хотя с политической точки зрения создает дурной пример для подражания, в частности, для таких стран как Италия, где последние несколько лет растет популярность сепаратистов», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Евросовета Дональд Туск заявил, что сделка о выходе Соединенного Королевства из состава Евросоюза, достигнутая на переговорах руководства ЕС с британским премьер-министром Терезой Мэй, пересмотру не подлежит.

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