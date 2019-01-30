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Матвиенко рассказала о полномочиях Арашукова

Политика

Задержан во время заседания

Москва, 30 января 2019, 14:08 — REGNUM  Спикер Совфеда Валентина Матвиенко рассказала о лишении полномочий задержанного сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, передает корреспондент ИА REGNUM 30 января.

«В соответствии с действующим законодательством господин Арашуков либо сам должен написать заявление, либо когда завершится расследование этого уголовного дела, дело будет передано в суд, и если будет принято решение о его осуждении, то автоматически сенатор теряет статус сенатора и прекращает свою деятельность», — сказала Матвиенко.

Сегодня, 30 января, был задержан по подозрению в причастности к убийствам и другим преступлениям сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков. Его отца, депутата Народного собрания Карачаево-Черкесии, советника генерального директора компании «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова подозревают в причастности к хищению газа на сумму более 30 млрд рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Главу клана Арашуковых подозревают в хищении газа на сумму 30 млрд рублей

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