Российские «сепаратисты» — с «экономической удавкой на шее населения»

Москва, , 14:16 — REGNUM Украина не сможет экспортировать сепаратизм в Россию, а наибольшего успеха сидящие в Верховной раде добились, расколов собственную страну. Так прокомментировал заявление председателя комитета по иностранным делам Верховной рады Анны Гопко депутат Государственной думы от Свердловской области Дмитрий Ионин («Справедливая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Россию если кто и может расколоть — то это критическая масса непродуманных решений чиновников. А те, кто сегодня сидят в Верховной раде показали пока, что если они и могут что-то расколоть — так это свою собственную страну. Это у них прекрасно получилось, но во вне, Слава Богу, они это никак не экспортируют. Нам бы со своими «сепаратистами» разобраться, которые накидывают все большую экономическую удавку на шею населения, тем самым дестабилизируя страну и отдельные ее регионы», — сообщил Дмитрий Ионин.

Напомним, что ранее было опубликовано интервью председателя комитета по иностранным делам Верховной рады Украины Анны Гопко, в котором она заявила о том, что Украина будет раскалывать Россию изнутри. В списке регионов, которые будут поддержаны в «борьбе за независимость» в том числе Кавказ, республики Поволжья и Кубань.

Отметим, что в результате государственного переворота на Украине в феврале 2014 года о своей независимости объявили Донецкая и Луганская народные республики. А Республика Крым и Севастополь после всенародного референдума вернулись в состав России.