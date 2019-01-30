Сирийские курды выбирают Асада

Дамаск, , 14:05 — REGNUM Сирийские курды ведут переговоры с правительством в Дамаске, чтобы защитить свою территорию от нападения Турции. Об этом в интервью Bloomberg сообщила Ильхам Ахмед, одна из лидеров Сирийского демократического совета. Сирийский демократический совет является политическим крылом Сирийских демократических сил, основу которых составляют курдские вооруженные отряды Народных защитников. Интервью состоялось во время визита курдского функционера в Вашингтон.

Ильхам Ахмед говорит, что решение вести переговоры с «режимом Асада» — это вынужденная мера, так как нет других вариантов, потому что курдские силы в связи с выводом войск США из Сирии оказались загнанными в угол перед лицом возможной атаки протурецких боевиков.

Следует заметить, что Анкара решительно выступает против союза США с курдскими отрядами Народных защитников. Она считает их террористической организацией, сирийским отделением запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

Турция обсуждает с США создание на сирийской территории безопасной зоны шириной 32 километра у своей границы. По мнению сирийских курдов, эта так называемая турецкая «зона безопасности» для них не будет безопасной, и они готовы с оружием в руках сопротивляться ее созданию.

Ильхам Ахмед сообщила, что сирийские курды представили Башару Асаду и России дорожную карту из одиннадцати пунктов для реинтеграции региона под руководством правительства Дамаска. Новая Сирия должна быть «децентрализована», но курды хотят «единства Сирии», не хотят отделяться.

По мнению ряда экспертов, сирийские курды хотят слишком многого, слишком большую автономию. Фактически они выступают за федерализацию Сирии, которая сейчас является унитарным государством. Кроме того, они считают возможным организационно сохранить свои вооруженные формирования, пусть даже в составе Сирийской арабской армии.

Вряд ли Дамаск пойдет на все их условия. Опять же сохранение слишком автономного курдского образования даже в составе Сирии не найдет понимания в Анкаре и может стать причиной для военного конфликта.