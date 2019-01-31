Джордж Сорос накинулся на Си Цзиньпина с философским аргументом наперевес

Пекин, , 02:14 — REGNUM В своем выступлении на форуме в Давосе знаменитый финансист Джордж Сорос высказал резкую критику в адрес китайского лидера Си Цзиньпина. Любопытно, что Сорос применил к товарищу Си обвинение философского характера, назвав его врагом «открытого общества». Почему тем самым Сорос подыграл нелюбимому им Дональду Трампу и какую идеологическую программу при этом приоткрыл, рассуждает в своей статье обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

«Воевать» с Китаем или использовать его возрастающую мощь в своих целях? В разрешении этой дилеммы Сором разошелся со своим бывшиим бизнес-партнером Джимом Рождерсом, который перебрался в Сингапур, играя с вложениями в Восток. Судя по высказанной Соросом позиции, его выбор противоположен, Сорос даже готов цитировать своего философского «гуру» Карла Поппера, разработавшего концепцию открытого общества как умозрительного идеального состояния окончательно победившего либерального проекта. Такое общество даже в рамках разработанной модели оказывалось неспособным к самостоятельном существованию без внешнего врага, и, судя по всему, в лице Си Цзиньпина Сорос такого врага углядел.

Вопрос вовсе не теоретический, а крайне практический, потому что может определить судьбу финансовых потоков на довольно долгую перспективу, ведь противоречия между США и Китаем не могут быть устранены с существующей действительности. Может быть, Сорос со своим коллегой Роджерсом не встали по разные стороны баррикад, а пытаются сыграть «в четыре руки»?

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