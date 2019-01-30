«Им это не поможет»: На Украине займутся разжиганием сепаратизма в России

Москва, , 13:58 — REGNUM Намерения Украины усилить деятельность в направлении разжигания сепаратистских настроений в ряде субъектов РФ не представляют собой крупной угрозы для политической стабильности России, и никаких принципиально новых инструментов российским властям для предотвращения негативных последствий в связи с этим не требуется. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 января заявил директор института региональных проблем Дмитрий Журавлёв, комментируя слова председателя комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам Анны Гопко о том, что Киев намерен усилить «работу по поддержке коренных народов России».

«Опасность есть, но переоценивать её не стоит. Если мы будем в своей национальной политике последовательны и рациональны, то им это не поможет», — заявил Журавлёв.

По его мнению, все возможные средства по дестабилизации России недоброжелателями России уже, фактически, давно задействованы, и ничего принципиально нового предложено не будет.

«Кавказская война нам навязана, очень много провокаций было в финно-угорских регионах. Наши эстонские братья столько сил, столько средств вложили в развитие националистического движения финно-угорских регионов России! Но, как видим, Россия цела», — отметил политолог.

«Они в этом смысле как болезнетворные микробы. Болезнетворные микробы есть всегда, но заболевает не каждый. Так и здесь — если мы будем вести здоровый образ жизни, то мы не заболеем. Пусть себе тратят деньги. Потому что какую свободу они могут предложить этим народам? Свободу нищеты? Что они, собственно, будут показывать? Ничего», — подчеркнул Журавлёв.

Самим же руководителям республик РФ и федеральным властям следует по-прежнему проводить разумную и взвешенную политику в отношении регионов.

«Не нужно никаких подвигов, не нужно заливать их золотом. Просто взвешенно продолжать политику, не обижая эти народы. И кроме этого, по большому счёту, ничего не нужно. Никакого нового механизма по борьбе с таким влиянием нам не требуется», — заключил Журавлёв.

Ранее председатель комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам Анна Гопко в интервью газете «День» заявила о том, что в Киеве прорабатывается новое внешнеполитическое направление, которое заключается в выражении солидарности коренным народам России и привлечении внимания международного сообщества к якобы имеющему место притеснению прав этих народов.

«Это более 20 миллионов людей — Татарстан, Башкортостан, Тува, Карелия, Чувашия, Республика Марий Эл, республики Северного Кавказа, Кубань… Мы прекрасно понимаем, почему Россия осуществляет политику ассимиляции, но мы должны быть готовы и к тому, когда там начнутся необратимые процессы — крах кремлевского режима», — заявила Гопко.

«Мы должны посылать этим народам чёткий сигнал, что Украина прошла свой путь свободы, и мы будем их поддерживать. В этом и проявляется наша субъектность, когда мы демонстрируем солидарность с теми, кто подвержен притеснениям в России», — добавила она.