В ФРГ начато парламентское расследование нарушений в министерстве обороны

Берлин, , 14:03 — REGNUM Комиссия бундестага по вопросам обороны приняла решение о парламентском расследовании предполагаемых нарушений со стороны министерства обороны Германии, пишет газета Die Welt 30 января.

За начало расследования проголосовали представители оппозиционных партий, а члены правящей «Большой коалиции» (состоящей из Социал-демократической партии, «Христианско-демократического» и «Христианско-социального» союзов) воздержались. Расследованием займется специально созданная комиссия. Она выяснит, как отразились действия оборонного ведомства на «карманах налогоплательщиков», кто несет ответственность, как предотвратить подобные нарушения в будущем.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года появилась информация о том, что министерство обороны Германии не должным образом заключало трудовые контракты. Специалистов нанимали как независимых консультантов, но в действительности они работали как штатные сотрудники, выполняя большой объем работ и не получая причитающихся социальных пособий. Наём экспертов обошелся министерству в трехзначную миллионную сумму.

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