К Кремле заявили об «уродливых проявлениях» антироссийской политики Киева

Москва, , 13:55 — REGNUM Силовой переворот 2014 года в Киеве привел не только к гражданской войне на Украине, но и к ряду «уродливых проявлений» антироссийской политики украинского государства. Об этом 30 января заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, к таким проявлениям можно отнести и «дискриминационные меры» в отношении российского бизнеса на Украине, в том числе, посягательства на собственность.

«Есть и посягательство на свободу наших средств массовой информации, на свободу слова, на жизнь и безопасность наших журналистов», — сказал Песков, добавив, что в Кремле желали бы избавить российско-украинские отношения от таких «уродливых проявлений».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский президент Пётр Порошенко заявил, что «российская пропаганда» пользуется тем, что украинцы устали от войны. При этом глава Украины подчеркнул, что хочет мира с Россией, хотя и «холодного».

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