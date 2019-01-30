Киргизия заняла 89-е место в рейтинге безопасности стран

Бишкек, , 13:49 — REGNUM Киргизия расположилась на 89-м месте в рейтинге «Самые безопасные страны мира — 2019», составленном аналитиками «Global Finance» на основе информации о вероятности возникновения военных конфликтов, природных катастроф и других угроз безопасности, а также данных об уровне экономики 128 государств.

Соседями республики по рейтингу оказались Индонезия, Мадагаскар, Бенин и Уганда.

Среди стран, ранее входивших в состав СССР, наиболее безопасными авторы рейтинга назвали Эстонию, Латвию и Литву, присвоив им 17-е, 24-е и 25-е места, соответственно.

Ненамного отстали от них Казахстан — 44-е место, Молдавия — 46-е и Грузия — 49-е. Затем следуют Армения — 62-е, Таджикистан — 68-е и Азербайджан — 71-е. Замыкают список Россия — 108-е и Украина — 116-е.

Белоруссию, Узбекистан и Туркмению аналитики «Global Finance» в рейтинг не включили.

Лидерами рейтинга оказались Исландия, Швейцария и Финляндия. Также в топ-10 «самых безопасных стран» смогли попасть Португалия, Австрия, Норвегия, Катар, Сингапур, Дания и Новая Зеландия.

Хуже всего, по мнению составителей рейтинга, ситуация складывается на Филиппинах, в Йемене, в Гватемале, в Сальвадоре и в Нигерии.