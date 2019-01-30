Лучше кошмарный конец, чем кошмар без конца: о Brexit

Москва, , 13:42 — REGNUM За происходящими событиями в Великобритании наблюдает весь мир. Очень странный народ — англичане. Решили, что пора выходить из ЕС, потом проголосовали против соглашения, 29 января вынесено решение, что выходить без соглашения нельзя. При этом параллельно поставили под сомнение действующее правительство, и тут же поддержали его. Причем за январь произошло столько событий, что не остается сомнений — темп возникающих рассматриваемых вопросов достаточно высок, и до 29 марта Великобритания может что-то и решит по выходу из ЕС, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Катя Френкель.

«Получается, что Brexit состояться должен, и обязательно по обоюдному согласию стран Британии и ЕС. Европа продолжает стоять на своем — пересмотра уже утверждённого соглашения не будет. Однако консультации по действующему документу активно поддерживаются. С одной стороны, это хорошо, что все-таки сроки по выходу из ЕС устояли — лучше кошмарный конец, чем кошмар без конца. Для Европы все прекрасно, ведь соглашение в 2018 году было достигнуто благодаря уступкам Великобритании», — пояснила эксперт.

Соглашение рассматривает выплаты Европе в размере 39 млрд фунтов стерлингов по старым обязательствам; переходный период до конца 2020 года, который позволяет соблюдать взаимные условия по соблюдению прав — европейцев в Великобритании и британцев в Европе на прежнем уровне; недопустимость жесткой границы между республикой Ирландия и Северной Ирландии. Последний — очень спорный момент, ведь если граница будет прозрачной, Соединенное Королевство будет оставаться в единой таможенной зоне Европы.

«В этом случае сложно будет торговать с третьими странами. То есть, те, кто торгует с европейской страной, смогут ввозить-вывозить товар в Британию без пошлин, а это уже англичан не устраивает. Так же речь идет о свободном передвижении мигрантов в Великобританию, которую очень хотят избежать англичане. Да, в этом случае будет очень много возможностей контроля Европы над Соединенным Королевством. И по факту, мало что изменится в странах от такого «выхода». Если построят границу между двумя Ирландиями, Северная Ирландия проголосует за выход из Великобритании», — считает эксперт.

Очень сложная ситуация, и время идет на считанные минуты у англичан. Было бы логично, если граждане обеих Ирландий обладали двумя гражданствами, и могли свободно перемещаться к своим родственникам даже с жесткой границей. Этот сценарий устроит всю Британию, но не думаю, что ЕС будет рассматривать что-то с закрытой границей. Все складывается к тому, что не успеют новое принять в парламенте Великобритании, и Brexit произойдет на тех условиях соглашения, которое обсуждались в ноябре 2018 года.

«После чего кто-нибудь выдвинет еще один вотум недоверия Терезе Мэй, и вряд ли ее уже поддержит большинство. Но не Мэй виновата в том безумии, которое там творится. Слишком демократичная в Великобритании сложилась демократия, которая не в состоянии сама с собой договориться. Обычно в такие моменты появляются США и «дружественно помогают» кому-либо, но сейчас их нет. Пока не приняты окончательные условия по выходу Британии из ЕС, рано говорить, как вся ситуация повлияет на торговые отношения Британии с Россией», — высказала свое мнение Френкель.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Евросовета Дональд Туск заявил, что сделка о выходе Соединенного Королевства из состава Евросоюза, достигнутая на переговорах руководства ЕС с британским премьер-министром Терезой Мэй, пересмотру не подлежит.

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