В Кремле отреагировали на статью FT о беседе Трампа и Путина

Москва, , 13:40 — REGNUM К сфере полномочий российской стороны относится обеспечение переводчиком российского президента Владимира Путина, а отсутствие переводчика президента США Дональда Трампа в ходе его беседы с Путиным в Буэнос-Айресе — не дело Кремля. Об этом 30 января заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля, комментируя сообщения американских СМИ относительно беседы Путина, Трампа и его супруги в театре «Колон», подчеркнул, что российская сторона не обязана следить за переводчиками американского президента.

«С президентом Путиным его переводчик находится постоянно. Вот это наше дело, здесь у нас стабильность и полный порядок», — заявил Песков.

Напомним, ранее Financial Times опубликовала материал, из которого стало известно, что глава Белого Дома Дональд Трамп с супругой и президент РФ Владимир Путин четверть часа беседовали на саммите «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе, причем происходило это без переводчика с американской стороны.

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