Конституционный суд Армении отклонил рассмотрение иска Роберта Кочаряна

Ереван, , 13:38 — REGNUM Конституционный суд отклонил рассмотрение иска бывшего президента Армении Роберта Кочаряна.

Адвокатская группа Кочаряна обратилась в Конституционный суд 8 января с иском, основным предметом которого были предусмотренные пунктом 1 части 1 статьи 414² Уголовно-процессуального кодекса законодательные регулирования, касающиеся полномочий на обеспечения единообразного применения Кассационным судом законов и других нормативно-правовых актов, которые являются основанием для рассмотрения кассационной жалобы.

Как ранее объяснил адвокат Кочаряна Айк Алумян, Кассационный суд не должен был принимать на рассмотрение кассационную жалобу генерального прокурора. По утверждению адвоката, есть два основания для принятия к рассмотрению кассационной жалобы, и оба, как заявил он, не были применимы в данном случае.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, суд общей юрисдикции Еревана 27 июля прошлого года избрал в отношении Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя по делу о событиях 1 марта 2008 года, в качестве меры пресечения арест сроком на два месяца. Однако 13 августа Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции на основании неприкосновенности, предоставляемой президенту Конституцией. 15 ноября Кассационный суд направил дело в Апелляционный суд для проведения нового расследования. Апелляционный суд 7 декабря вынес решение в пользу повторного ареста экс-президента.

В настоящее время жалоба Роберта Кочаряна на продление срока ареста рассматривается в апелляционном суде.

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