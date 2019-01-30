Американцы ещё не определились со своим фаворитом на Украине

Москва, , 14:07 — REGNUM На Украине не будет конкурентных и честных выборов. Главой государства станет кандидат, который понравится Белому дома. Об этом 30 января в эфире передачи «60 минут» заявил политолог Сергей Марков.

«Президент Украины будет назначен Вашингтоном. Они говорят чушь, что на Украине конкурентные выборы. Там внешнее управление. При внешнем управлении руководство колонии назначается в центре. Американцы не сумасшедшие, они не назначат пророссийского кандидата. Порошенко не идиот. Среди миллиардеров идиотов нет. Преступники есть, воры есть, а идиотов нет. Он знает, что его ненавидят. Он делает ставку на фальсификацию выборов, чтобы США и Евросоюз закрыли глаза на это», — сказал Марков.

В словах политолога усомнилась ведущая ток-шоу Ольга Скабеева. Журналист спросила, зачем в таком случае на Украине отменили военное положение, ведь так проще было бы «назначить» президента.

«Американцы еще не решили кого назначить. Они по закрытым каналам дадут информацию — делайте всю грязную работу, нас не вмешивайте, фальсифицируете выборы, мы на это закроем глаза и Евросоюзу скажут закрыть глаза. Если захотят праймериз внутрибандеровский провести — скажут Тимошенко, можем набросить тебе 10%, но не 50», — ответил политолог.

С мнением Маркова также не согласился политолог Спиридон Килинкаров. По его мнению, США выстроили более сложную систему управления страной. К тому же Вашингтон не в силах утверждать правительства и президентов где ему захочется.

«Если бы американцы были столь могущественны, они бы по всему миру установили свои правительства. Но в Украине они смогли установить систему сдержек и противовесов. А когда покупаешь конюшню, не важно какой конь победит на скачках», — отметил Килинкаров.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков высказал мнение что, переизбрав Петра Порошенко президентом, граждане Украины получат ещё пять лет напряжённости на грани военного конфликта с Россией.