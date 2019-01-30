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Хайдер аль-Абади обеспокоен возможностью возвращения пешмерга в Киркук

Политика

Спорный регион до сих пор является яблоком раздора между Багдадом и Эрбилем

Хайдер аль-Абади обеспокоен возможностью возвращения пешмерга в Киркук
Boris Niehaus
Пешмерга. Киркук. 2014

Киркук, Ирак, 30 января 2019, 13:45 — REGNUM  Бывший премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади выразил обеспокоенность по поводу возможности возвращения пешмерга в спорную провинцию Киркук, сообщает 30 января Anadolu Ajansi.

Данное заявление политик сделал во время встречи с туркменским парламентарием Хасаном Тураном, на которой стороны обсуждали ситуацию в провинции.

«Киркук останется мирным городом, это будет маленькая модель Ирака. Стабильность в Киркуке — это стабильность в государстве. Мы не пойдем ни на какие сделки, угрожающие безопасности и стабильности», — отметил Абади.

Напомним, курды контролировали провинцию Киркук с 2014 года, однако после референдума о независимости, прошедшего в автономии в сентябре 2017 года. Шиитские ополченцы вытеснили пешмерга из региона.

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