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Премьер-министр Испании отправляется с официальным визитом в Мексику

Политика

Он будет первым высоким гостем в Мехико с момента декабрьской инаугурации президента Мексики

Мадрид, 30 января 2019, 13:36 — REGNUM  30 января премьер-министр Испании Педро Санчес прибудет с визитом в Мексику. Он будет первым гостем из иностранных глав государств и правительств с момента инаугурации президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, передает канал TeleSur.

Визит продлится два дня. Сразу по прибытию он будет принят президентом Лопесом Обрадором. На следующий день запланирована встреча Санчеса с бизнесменами обеих стран и главой правительства Мехико Клаудией Шайнбаум. Также Педро Санчес побеседует с проживающей в Мексике общиной испанцев.

Визит в Мексику был анонсирован 7 января. Вероятно, во время встречи с президентом Лопесом Обрадором речь пойдет о ситуации вокруг Венесуэлы. Как сообщало ИА REGNUM, Мексика предпочла не вмешиваться в конфликт и не стала поддерживать венесуэльскую оппозицию. Правительство Испании выступает в поддержку оппозиционеров, но еще не сделало заявления о признании самопровозглашенного «временного президента» Венесуэлы Хуана Гуайдо главой государства.

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Политическая жизнь Испании
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