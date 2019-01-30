Украину с нетерпением ждут в НАТО — Полторак

Киев, , 13:34 — REGNUM Все страны-члены НАТО ждут вступления Украины в Североатлантический альянс, заявил министр обороны Украины Степан Полторак, сообщил 29 января телеканал NewsOne.

«Сначала за нами наблюдали, потом нам помогали, а на последнем заседании, в котором я принимал участие, практически все участники Альянса настаивали на необходимости ускорения вступления Украины в Альянс», — утверждает Полторак.

В данный момент Украине следует научиться воевать, а также внедрить в ВСУ стандарты НАТО, отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве прошёл форум, на котором действующий президент Украины Пётр Порошенко заявил о своём участии в президентских выборах, а также пообещал, что Украина подпишет так называемый план действий касательно членства в НАТО (ПДЧ).

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Отметим, данный план невозможно «подписать», его в одностороннем порядке принимают все члены НАТО, а с их стороны не было никаких положительных сигналов для Украины.