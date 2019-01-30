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В Кремле отреагировали на задержание сенатора от Карачаево-Черкесии

Политика

Ранее Рауф Арашуков был задержан по подозрению в причастности к ряду преступлений, в том числе резонансных убийств

Москва, 30 января 2019, 13:26 — REGNUM  В Кремле оставили без комментариев сегодняшнее задержание в Совете Федерации сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова.

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«Мне нечего добавить к тому, что уже было сказано правоохранителями по аресту сенатора»,— заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Как сообщало ИА REGNUM, сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан сегодня, 30 января, прямо в зале заседаний Совета Федерации. По данным СКР, он причастен к совершению нескольких резонансных убийств, в частности заместителя председателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Карачаево-Черкесии Аслана Жукова, советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Также сообщается, что сенатор замешан и в других преступлениях. К расследованию он привлечён в качестве обвиняемого.

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Дело сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова
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