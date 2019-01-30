«Спасибо за ничего»: в Красноярске обсуждают отставку министра экологии

Красноярск, , 13:25 — REGNUM Информация о грядущей отставке министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Владимира Часовитина подтвердилась официально. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, это кадровое решение 30 января прокомментировали в правительстве края.

Многие из сфер, за которые отвечает краевое минэкологии, в последнее время «находятся в стадии реформирования и внедрения новых подходов», что требует «повышенной ответственности руководства ведомства», объясняют в пресс-службе регионального правительства.

«В силу большого масштаба происходящих изменений министерством были допущены технические сбои по ряду вопросов, и министр в этой ситуации посчитал правильным взять на себя часть ответственности и подать в отставку», — говорится в официальном сообщении.

Министр покинет свой пост после выхода из отпуска. Однако, по данным пресс-службы, Часовитина хотят привлечь «для работы на других направлениях».

Между тем отставку Часовитина красноярцы обсуждают в соцсетях.

«У нас был министр экологии?! Не заметила…» — иронизирует подписчица красноярского паблика «За чистое небо».

«Спасибо за все! Кстати, за что? Ааа, за ничего. Спасибо за ничего!» — комментирует ещё один подписчик.

Впрочем, некоторые пользователи Часовитина поддержали:

«По крайней мере, честно встал и ушёл!»

Как уже сообщало ИА REGNUM, информация о скорой отставке главы красноярского минэкологии начала курсировать в СМИ с 18 января.

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Тогда выяснилось, что Часовитин ушёл в длительный отпуск — до марта. Причём отдохнуть он решил в разгар так называемой мусорной реформы, начавшейся в Красноярске с огромных проблем. Город за новогодние каникулы едва не утонул в мусоре.

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Кроме того, Красноярский край известен как регион с тяжёлыми экологическими проблемами. Периодически над городом нависает густой смог, объявляется режим «чёрного неба». Экологи сходятся во мнении, что виновниками сложившейся ситуации являются промышленные, тепловые предприятия, а также транспорт. На 30 марта 2019 года в Красноярске запланирован митинг «За чистое небо».

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Напомним, Владимир Часовитин являлся министром экологии и рационального природопользования Красноярского края с августа 2017 года. В его послужном списке — работа в прокуратуре. В частности, с 2007 по 2011 год он являлся прокурором Красноярска. В 2011 году стал первым заместителем главы Красноярска. С 2012 по 2015 год руководил контрольным управлением губернатора Красноярского края. В 2015—2017 годах — руководитель агентства государственного заказа Красноярского края.

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