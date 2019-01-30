Нет сепаратизму! СК РФ призвали обратить внимание на слова о расколе России

Москва, , 13:39 — REGNUM Слова главы комитета Верховной рады по иностранным делам Анны Гопко, которая пообещала поддержку сепаратистским движениям внутри РФ, следует воспринять всерьёз, полагает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 30 января корреспонденту ИА REGNUM.

«Не воспринимать всерьёз такие слова было бы слишком легкомысленно, — сказал Мухин. — Потому что это прямая и непосредственная угроза целостности Российской Федерации. А Следственному Комитету РФ необходимо возбудить уголовное дело по поводу таких заявлений. Тем более, что фигурант этого уголовного дела определился сам. Конечно, они (Украина — прим. ИА REGNUM ) не смогут сами предпринимать такие действия (по поддержке сепаратизма — прим. ИА REGNUM ), но расчёт делается на то, что подобного рода деятельностью будут заниматься их партнёры из ЦРУ и других иностранных спецслужб, на которые и рассчитывает украинский истеблишмент».

Как сообщало ИА REGNUM, глава комитета по иностранным делам Верховной Рады Украины Анны Гопко заявила о намерениях способствовать расколу России. По её словам, надо «призвать Европу и мир обратить внимание на нарушение свободы слова, национальных и гражданских прав народов, которые Россия пытается ассимилировать». Речь идет о Татарии, Башкирии, Туве, Карелии, Чувашии, Марий Эл, регионах Северного Кавказа и Кубани.

Как пообещала Гопко, власти Украины «должны посылать этим народам чёткий сигнал».

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