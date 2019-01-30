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МИД Индонезии осудил Вануату за включение «сепаратиста» в состав делегации

Политика

Имя члена сепаратистского движения за независимость индонезийской провинции Папуа Бенни Венда не было включено в официальный список делегатов Вануату

Джакарта, 30 января 2019, 13:27 — REGNUM  В МИД Индонезии решительно осудили шаги правительства Вануату, которое «обмануло» Верховного комиссара ООН по правам человека, включив члена группы сепаратистского движения за независимость индонезийской провинции Западное Папуа Бенни Венда в делегацию Вануату, сообщает внешнеполитическое ведомство Индонезии.

«Без ведома Верховного комиссара ООН по правам человека, Бенни Венда был включен в делегацию Вануату и прибыл с визитом вежливости в комиссариат ООН по правам человека в пятницу, 25 января 2019 года», — говорится в заявлении министерства.

В МИД пояснили, что имя члена сепаратистского движения за независимость Западного Папуа Бенни Венда не было включено в официальный список делегатов Вануату.

По заявлению министерства, действия правительства Вануату были очень неуважительными и несовместимыми с основополагающими принципами Устава ООН.

В МИД Индонезии подчеркнули, что Джакарта продолжит защищать суверенитет и территориальную целостность Республики Индонезия.

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Внешняя политика Индонезии
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