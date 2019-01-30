Глава ростовского департамента транспорта лишился должности

Ростов-на-Дону, , 13:21 — REGNUM В администрации Ростова-на-Дону вновь произошли кадровые изменения, связанные с последствиями «транспортной революции», которую устроили городские власти осенью 2018 года. Как проинформировали ИА REGNUM в городской администрации 30 января, должности лишился директор департамента транспорта Сергей Саенко. Сити-менеджер Виталий Кушнарёв принял его заявление об увольнении по собственному желанию.

«Глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарёв освободил от занимаемой должности директора Департамента транспорта Сергея Саенко. Заявление об увольнении по собственному желанию подписано 28 января. Исполняющим обязанности директора Департамента транспорта назначена Наталья Михеева», — отмечено в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что в ноябре и декабре 2018 года жители Ростова-на-Дону, пострадавшие от «транспортной революции», выступили с требованием отставки Саенко.

«Задача улучшения транспортного обслуживания не только техническая, но и социально-экономическая. Этот факт также не был учтен идеологами «реформы» и соответствующие специалисты к работе не привлекались. Не было проведено широкое общественное обсуждение предлагаемых нововведений. Проект не был направлен на рецензию специалистам из других научно-исследовательских организаций», — отмечали пассажиры.

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Ростовская прокуратура вынесла представление сити-менеджеру Кушнарёву

После многочисленных обращений горожан была проведена встреча с журналистами, в ходе которой глава ростовского департамента транспорта посчитал, что ростовчане не на тех остановках ожидают транспорт. После этого заявления в самый разгар реформы чиновник ушёл в отпуск.

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Ростов-на-Дону: в департаменте транспорта — новый глава

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ростовский сити-менеджер Кушнарев назначил Саенко на должность в июне 2017 года. Он сменил Геннадия Клейменова, покинувшего пост по состоянию здоровья.

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