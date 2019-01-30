Уровень конкурсантов на пост мэра Махачкалы не самый высокий – эксперт

Махачкала, , 14:10 — REGNUM Уровень участников конкурса на должность мэра города Махачкалы оставляет желать лучшего, считает председатель координационного совета НКО Дагестана, общественный наблюдатель Шамиль Хадулаев. Многие из 40 конкурсантов преследовали цель лишь заявить о себе, пропиариться, и не скрывали этого, сообщил эксперт в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

По словам собеседника, в ходе публичных слушаний лишь 10 кандидатов смогли «нормально» проявить себя, толково изложить свои планы и предложения.

«Некоторых мы (наблюдатели), можно сказать, и в глаза не видели. Они пришли в первый день, а потом вообще не появлялись. Были и те, кто пришли, выступили минуту, а потом сняли свои кандидатуры», — рассказывает собеседник.

Общественник считает, что реально на должность главы города Махачкалы по итогам двух этапов претендуют три человека. Один из них — глава управы Басманного района города Москвы Салман Дадаев, которого называли фаворитом ещё до начала конкурса. Имена двух других кандидатов, ярко проявивших себя и имеющих шансы на победу, Хадулаев называть не стал из этических соображений.

Ещё до старта конкурса многие эксперты усомнились в его объективности ввиду двух обстоятельств. Во-первых, в декабре 2018 года глава Дагестана Владимир Васильев на одном из совещаний высказал поддержку Салману Дадаеву. Во-вторых, за несколько дней до начала конкурса то же самое сделало и руководство местного отделения партии «Единая Россия», депутаты которого составляют 70% городского собрания. Однако Шамиль Хадулаев заверил, что пока процедура проходит честно и объективно.

«На сегодняшний день конкурс проходит без нарушений, всё чисто, открыто. Все на равных условиях, независимо от ранга и должности. Мы — общественники — следим, контролируем от А до Я», — рассказал собеседник.

Как сообщало ИА REGNUM, конкурс на должность мэра столицы Дагестана начался 17 января. В течение пяти дней конкурсная комиссия занималась проверкой поданных претендентами документов. По итогам проверки все 40 кандидатов прошли во второй этап, который стартовал 22 января. Конкурсантам в течение недели дали возможность выступить со своими программами развития города, теперь им предстоит пройти собеседование.

По итогам двух этапов комиссия должна будет определить как минимум двух претендентов, которые будут предложены на рассмотрение городскому собранию. Депутаты на очередной сессии, которая состоится 31 января, путём голосования выберут главу города на ближайшие пять лет.