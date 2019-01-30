Версия: США нужна постоянно воюющая Украина, а ЕС – колониальная

Москва, , 13:28 — REGNUM Позиция США в отношении Украины направлена на сохранение там ситуации управляемого хаоса, полагает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 30 января корреспонденту ИА REGNUM.

«Надо разделять позицию США и Европы, — призвал он. — Позиция США — это сохранение на Украине управляемого хаоса. Для США Украина должна быть в состоянии войны. Для Вашингтона Украина — это плацдарм для того, чтобы ослаблять Россию во всех смыслах. Политическом, информационном, дипломатическом и так далее. Никаких других интересов, за исключением отдельных экономических проектов, на Украине у США нет».

Логика Евросоюза, как считает Шаповалов, несколько иная.

«Поскольку Украина для ЕС всё-таки является не такой далекой заокеанской страной, как для США, а находится в непосредственной близости, то наличие постоянного вооружённого конфликта чревато серьёзными негативными последствиями и для самой Европы, — сказал политолог. — ЕС рассматривает Украину не как постоянно действующий конфликт, но как объект экономической эксплуатации. Как страну, территорию которой можно постепенно включить в европейское экономическое пространство в качестве периферийной колониальной территории, которую можно эксплуатировать».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, председатель миссии ОБСЕ на Украине и в контактной группе Мартин Сайдик сообщил о существовании нового плана по урегулированию конфликта на Донбассе вместо «минских соглашений». По словам Сайдика, документ предусматривает подключение к процессу ООН путём направления на Украину полицейской миссии и создание под эгидой Евросоюза Агентства по восстановлению региона.

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