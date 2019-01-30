Петру Порошенко нужна постоянная война, на которую можно всё списать?

Москва, , 13:24 — REGNUM Президент Украины Пётр Порошенко пытается списать на войну все свои ошибки и непродуманные реформы, полагает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 30 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова Порошенко о необходимости «холодного мира» между Россией и Украиной.

«Конечно, Порошенко — это президент управляемого хаоса, — сказал политолог. — Весь период его президентства прошёл в ситуации постоянно тлеющего конфликта, которому украинские власти не давали утихнуть. Фактически именно в такой ситуации Порошенко сохраняет власть, лавируя между разными олигархическими группами и апеллируя к Западу, прося у него помощи, пытаясь мобилизовать население, сплотить его и списать на войну все ошибки, непродуманные реформы, уступки МВФ, а также банальную коррупцию. В другой ситуации режим Порошенко, по всей вероятности, невозможен».

Как уточнил Шаповалов, режим Порошенко, с одной стороны, мобилизует незначительный, но агрессивный радикальный националистический электорат, направляя его на подавление инакомыслия, а с другой стороны, апеллирует к основной части населения Украины, требуя ещё сильнее затянуть пояса, потому что страна находится в состоянии войны.

«Но внешней войны нет, а есть гражданская война, внутренний конфликт, который не касается только ДНР или ЛНР, — подчеркнул политолог. — Настроения, которые репрессивными мерами подавляет режим Порошенко, касаются и Харькова, и Херсона, и Одессы, и Киева, и Центральной Украины. Порошенко же нашел тактику сохранения своей позиции во главе государства, которая даёт ему возможность максимизировать собственную прибыль. Его состояние постоянно растёт в той же прогрессии, в какой уменьшается состояние подавляющего большинства жителей Украины».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению председателя комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексея Пушкова, переизбрав Петра Порошенко на посту президента, граждане Украины получат ещё пять лет напряжённости на грани военного конфликта с Россией.

«Выбирая Порошенко, Украина получит не «xолодный мир», а «холодную войну» с Россией на грани военного конфликта. В этом суть и риторики, и политики Порошенко», — написал сенатор в своём микроблоге в Twitter.

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