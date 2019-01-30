В Бурунди принят закон о защите биологического разнообразия

Бужумбура, , 12:57 — REGNUM Правительство Бурунди приняло закон о защите биологического разнообразия: отныне на берегах реки Нил запрещается сажать требующие большого количества воды деревья, сообщает агентство Prensa Latina 30 января.

«Мы хотим сохранить пригодность всей этой водоносной зоны», — сказал министр сельского хозяйства и окружающей среды Бурунди Део-Гвиде Рурема на презентации программы «2019: год бассейна Нила».

По словам министра, Бурунди находится на верном пути и предупреждает о своих действиях по защите природы и реки Нил — этого источника богатства — все страны. Рурема поблагодарил правительства десяти стран, через территории которых протекает Нил, за совместную работу.

Также в стране принимается закон о запрете использования пластиковых пакетов.

На территории Бурунди растет множество эвкалиптовых деревьев. Они разрушают почву и требуют большого количества воды, что угрожает реке Нил. Новый закон предусматривает ограничение распространения эвкалиптов.