Среда, 30 Января 2019 года
12:58:08 МСК

В Бурунди принят закон о защите биологического разнообразия

Политика

Власти ограничат распространение деревьев на берегах крупнейшей африканской реки

Бужумбура, 30 января 2019, 12:57 — REGNUM  Правительство Бурунди приняло закон о защите биологического разнообразия: отныне на берегах реки Нил запрещается сажать требующие большого количества воды деревья, сообщает агентство Prensa Latina 30 января.

«Мы хотим сохранить пригодность всей этой водоносной зоны», — сказал министр сельского хозяйства и окружающей среды Бурунди Део-Гвиде Рурема на презентации программы «2019: год бассейна Нила».

По словам министра, Бурунди находится на верном пути и предупреждает о своих действиях по защите природы и реки Нил — этого источника богатства — все страны. Рурема поблагодарил правительства десяти стран, через территории которых протекает Нил, за совместную работу.

Также в стране принимается закон о запрете использования пластиковых пакетов.

На территории Бурунди растет множество эвкалиптовых деревьев. Они разрушают почву и требуют большого количества воды, что угрожает реке Нил. Новый закон предусматривает ограничение распространения эвкалиптов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ситуация в Африке
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить