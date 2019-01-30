Назарбаев поручил на 40% снизить теневой оборот в таможенной сфере

Астана, , 13:00 — REGNUM Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил в течение трех лет снизить на 40% теневой оборот на таможне, сообщает 30 января агентство «Казинформ».

Глава государства обратился с соответствующим вопросом к министру финансов республики Алихану Смаилову. Назарбаев обратил внимание всего правительства на то, что Смаилов сидел почти в конце стола и сказал ему пересесть ближе. Расположение члена правительства за столом Назарбаев связал с положением дел в финансах.

Министр сел рядом с генеральным прокурором республики Кайратом Кожамжаровым и объяснил президенту, с чем связано расхождение данных Казахстана и Китая по товарообороту через казахстанско-китайскую границу.

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