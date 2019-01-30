В Раде видят два пути решения конфликта в Донбассе

Киев, , 12:45 — REGNUM Мира в Донбассе можно достичь как минимум двумя способами. Об этом в эфире телеканала Newsone заявил народный депутат, член «Оппозиционной платформы — За жизнь» Николай Скорик.

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Парламентарий уточнил, что первый путь — это выполнение Минских соглашений, которые утверждены решение Совета безопасности ООН. Сторик отметил, что «это не абстрактный», а реальный документ, утверждённый «наивысшей мировой организацией ООН».

«С другой стороны, мы должны понимать, что мы должны идти на компромиссы», — отметил депутат.

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Представитель СММ ОБСЕ: Военные действия в Донбассе можно остановить за час

По его словам, главной целью Киева является не только достижение мира на Украине, но и возвращение территорий и людей, чтобы «на востоке перестали погибать наши бойцы и мирное население».

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве считают, что для урегулирования обстановки на Украине местным властям следует пересмотреть нынешний курс на полное отторжение двух крупнейших регионов страны — ДНР и ЛНР. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, превратится ли Донбасс в замороженный конфликт на долгие десятилетия или нет, будет зависеть от «от того, будет ли там у власти партия войны». Если да, то в этом случае шансов на прекращение конфликта нет.

Ранее первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг заявлял, что военные действия в Донбассе можно остановить в течение одного часа, однако на полное завершение конфликта уйдет гораздо больше времени.

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