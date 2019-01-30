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Дестабилизирует Россию не Украина, а собственное правительство — эксперт

Политика

Виновато в дестабилизации социально-экономическое положение в стране

Дестабилизирует Россию не Украина, а собственное правительство — эксперт
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Свет

Москва, 30 января 2019, 12:37 — REGNUM  Согласно официальным данным, у россиян пятый год подряд падают доходы. Виновата ли в этом Украина? На мой взгляд, проблемы в неэффективном правительстве. Совершенно очевидно, что по мере ухудшения социально-экономической ситуации сепаратизм и религиозный экстремизм имеют больше оснований для распространения в регионах страны. Это касается и регионов Кавказа и Поволжья. Это крайне тревожная тенденция, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель АНО «Института региональной экспертизы» Дмитрий Михайличенко.

На мой взгляд, потенциал Украины и масштаб имеющихся у государства проблем не позволяет руководству этой стране активно заниматься дестабилизацией в России. Тем не менее, обозначенная проблема, несомненно, актуальна.

«К сожалению, у меня на этот счет самые худшие опасения. Муссирование этой темы со стороны силовиков и политиков крайне опасно. Опыт современной России показывает: там где идет политизация, эффективного решения проблемы, как правило, ждать не приходится.», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава комитета по иностранным делам Верховной рады Украины Анны Гопко заявила о намерениях способствовать расколу России. По ее словам, надо «призвать Европу и мир обратить внимание на нарушение свободы слова, национальных и гражданских прав народов, которые Россия пытается ассимилировать». Речь идет о Татарии, Башкирии, Туве, Карелии, Чувашии, Марий Эл, регионах Северного Кавказа и Кубани.

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